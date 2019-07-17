Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T15:32Z
https://ria.ru/20190717/1556616512.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ираке погиб замгенконсула Турции, сообщил источник

Вчера, 15:25
875
БАГДАД, 17 июл – РИА Новости. Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов", - сообщил источник.
Посольство Турции в Багдаде подтвердило РИА Новости сообщения о нападении на группу дипломатов в Эрбиле и гибель нескольких из них, однако точные их должности пока не сообщаются.
Курдский вопрос
21 сентября 2017, 14:39
Курдский вопрос
6122105
Обсудить 1
ЭрбильВ мире
Рекомендуем
В Ираке два человека погибли при нападении на ресторан
РИА
Новости
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
В Ираке убили турецкого дипломата
В Турции 53 человека получили пожизненные сроки за участие в мятеже
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
МИД Турции подтвердил гибель сотрудника турецкого генконсульства в Эрбиле
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
Петух
Во Франции стюардесса отсудила 500 евро у хозяина петуха
В Польше аварийно сел истребитель F-15
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков
Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
В Иракском Курдистане убийцам турецкого дипломата пообещали возмездие
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния