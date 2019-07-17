В Ираке погиб замгенконсула Турции, сообщил источник

БАГДАД, 17 июл – РИА Новости. Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения, заявил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

"Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов", - сообщил источник.

لە رووداوی تەقەکردنەکەی هەولێر کوژرا و بریندار هەن



چەند وێنەیەک لە شوێنی رووداوەکە pic.twitter.com/O1BQQRJSxv — Rudaw (@Rudawkurdish) 17 июля 2019 г.