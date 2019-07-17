Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что он пока не в курсе содержания опубликованного в СМИ письма родственников погибших в авиакатастрофе малазийского Boeing.
"Вы знаете, я, к своему стыду, не в курсе этого письма. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим письмом, которое было опубликовано в среду в "Новой газете", и будет ли какой-то ответ на него.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.