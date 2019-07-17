Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T15:24Z
https://ria.ru/20190717/1556616488.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17

Вчера, 15:24
1158
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что он пока не в курсе содержания опубликованного в СМИ письма родственников погибших в авиакатастрофе малазийского Boeing.
"Вы знаете, я, к своему стыду, не в курсе этого письма. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим письмом, которое было опубликовано в среду в "Новой газете", и будет ли какой-то ответ на него.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 14:41
Голландский следователь: в деле по МН17 появились новые свидетели
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
903206
Обсудить 2
Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Boeing 777Дмитрий Песков
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками
РИА
Новости
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков
Лента
новостей
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
В Ираке убили турецкого дипломата
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Виктор Медведчук
Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: учителей американской школы направляют в Россию с диппаспортами
Маттео Сальвини
Сальвини озабочен избранием Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
Владимир Зеленский
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Антироссийские санкции не возымели ожидаемого успеха, заявил Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния