Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что он пока не в курсе содержания опубликованного в СМИ письма родственников погибших в авиакатастрофе малазийского Boeing.

"Вы знаете, я, к своему стыду, не в курсе этого письма. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим письмом, которое было опубликовано в среду в "Новой газете", и будет ли какой-то ответ на него.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.