Турпоток из России в Оман в 2019 году вырос почти в четыре раза

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Оман за шесть месяцев 2019 года посетили 9,6 тысячи российских туристов, что в 3,7 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, Оман за шесть месяцев 2019 года посетили 9,6 тысячи российских туристов, что в 3,7 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает RATA-News со ссылкой на представительство министерства по туризму султаната в России.

Более 80% россиян оформили электронное визовое разрешение, получение которого стало возможным в этом году. Увеличению турпотока также способствовало появление прямых ежедневных рейсов между Москвой и Маскатом.

В 2019 году оманские власти ожидают как минимум двукратного роста числа отдыхающих по сравнению с минувшим годом, когда из России прибыли 10,9 тысячи туристов.

Российские туроператоры отмечают увеличение интереса к путешествиям в Оман, но говорят, что, возможно, в расчеты чиновников включены и транзитные туристы. Посещения султаната популярны в том числе и из-за удобных стыковок при поездках на Мальдивы, Шри-Ланку и Занзибар.

Эксперты ожидают заметного роста спроса на поездки в эту страну в холодное время года. Туристы уже бронируют путевки на осень, поступают заказы и на Новый год, сообщают они.

Около 20% туристов едут в Оман самостоятельно: сделать визу через сайт, купить билет и забронировать отель не сложно, говорят участники рынка.