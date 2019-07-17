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РИА Новости
Туризм

Турпоток из России в Оман в 2019 году вырос почти в четыре раза

Вчера, 17:12
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© Flickr / storymaryРуины древней крепости в городе Низва
Руины древней крепости в городе Низва
© Flickr / storymary
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Оман за шесть месяцев 2019 года посетили 9,6 тысячи российских туристов, что в 3,7 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает RATA-News со ссылкой на представительство министерства по туризму султаната в России.
Более 80% россиян оформили электронное визовое разрешение, получение которого стало возможным в этом году. Увеличению турпотока также способствовало появление прямых ежедневных рейсов между Москвой и Маскатом.
В 2019 году оманские власти ожидают как минимум двукратного роста числа отдыхающих по сравнению с минувшим годом, когда из России прибыли 10,9 тысячи туристов.
Российские туроператоры отмечают увеличение интереса к путешествиям в Оман, но говорят, что, возможно, в расчеты чиновников включены и транзитные туристы. Посещения султаната популярны в том числе и из-за удобных стыковок при поездках на Мальдивы, Шри-Ланку и Занзибар.
Эксперты ожидают заметного роста спроса на поездки в эту страну в холодное время года. Туристы уже бронируют путевки на осень, поступают заказы и на Новый год, сообщают они.
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Около 20% туристов едут в Оман самостоятельно: сделать визу через сайт, купить билет и забронировать отель не сложно, говорят участники рынка.
Больше всего путешественников приезжает в Оман из Индии (204,3 тысячи в первом полугодии), Китая (45,9 тысячи), Великобритании (66,8 тысячи), Франции (36,7 тысячи) и Германии (33,3 тысячи туристов).
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