В Турции 53 человека получили пожизненные сроки за участие в мятеже

АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению 53 человека по обвинению в участии в попытке государственного переворота в июле 2016 года, сообщает агентство Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению 53 человека по обвинению в участии в попытке государственного переворота в июле 2016 года, сообщает агентство Anadolu в среду.

Все обвиняемые, по мнению суда, участвовали в попытке захвата аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Еще 76 человек, проходивших по этому делу, получили по 12,5 лет тюремного заключения за "помощь террористической организации".

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.