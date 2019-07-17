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РИА Новости

В Турции 53 человека получили пожизненные сроки за участие в мятеже

Вчера, 15:18
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению 53 человека по обвинению в участии в попытке государственного переворота в июле 2016 года, сообщает агентство Anadolu в среду.
Все обвиняемые, по мнению суда, участвовали в попытке захвата аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Еще 76 человек, проходивших по этому делу, получили по 12,5 лет тюремного заключения за "помощь террористической организации".
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
16 июля, 00:40
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