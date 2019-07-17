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РИА Новости

Экс-премьер Молдавии рассказал о роли Плахотнюка в смене власти в 2009 году

Вчера, 15:16
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что участие Владимира Плахотнюка в событиях 7 апреля 2009 года было решающим, поскольку именно его люди были причастны к организации беспорядков.
В апреле 2009 года оппозиция, недовольная итогами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, организовала акции протеста, утверждая, что были фальсификации итогов выборов. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки под лозунгами присоединения к Румынии. Были разгромлены парламент и резиденция президента, пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских. После парламентских выборов в июле 2009 года коммунисты перешли в оппозицию, а к власти пришел "Альянс за европейскую интеграцию", в который входила и Демпартия под руководством Плахотнюка.
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"Дело 7 апреля находится в Генеральной прокуратуре, я давал по нему показания, хотя первым это должен был сделать Плахотнюк. Я не хочу сейчас винить его во всем, но я знаю, что его участие в событиях 7 апреля было решающим, и я имею в виду не студентов, которые мирно вышли на протест, а тех, кто устроил беспорядки", - заявил Филат в интервью местному телеканалу PRO TV.
По словам экс-премьера, за организацией беспорядков стояли люди доверенного лица Плахотнюка, профессионального спортсмена Константина Цуцу.
"Я уверен, что Плахотнюк ответит. Для этого нынешнее правительство должно учиться на плохом опыте правления альянсов за европейскую интеграцию, каким бы дьявольским не был прокурор, можно остановить все беззакония при наличии неподкупного судьи", - заявил Филат.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии).
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В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков
МВД России заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков. Кроме того, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу. Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа в Липканах (север Молдавии, недалеко от границы с Румынией). Пока он содержится в тюрьме №13 в Кишиневе.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
Плахотнюк покинул Молдавию в июне этого года, отказавшись от поста главы Демпартии. Его местонахождение на сегодняшний день неизвестно. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что намерен обратиться за помощью к ФБР и другим международным организациям, чтобы привлечь олигарха к ответственности.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
18 июня, 12:23
Плахотнюк должен ответить за попытку узурпации власти, считают в Молдавии
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Владимир ПлахотнюкВладимир ФилатМолдавияВ мире
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