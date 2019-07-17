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РИА Новости

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 "Бук"

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в районе города Шахтерска Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерска Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в районе города Шахтерска Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Он продемонстрировал снятое на телефон видео, на котором, по утверждению СБУ, показано, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".
Глава ДНР Денис Пушилин
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Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17
"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке", — приводит слова Маякова агентство "Украинские новости".
Маяков заявил, что спустя три года СБУ удалось задержать этого человека при пересечении границы. Он добавил, что мужчина отбывает наказание на Украине.
По его словам, СБУ "расследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению". Также Маяков подчеркнул, что ополченцы, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены на Украине за терроризм.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
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Покайтесь! Следствие по делу MH17 зашло в тупикЕС хочет, чтобы Россия признала ответственность за крушение MH17. Поиск настоящих виновных, судя по всему, так никого и не интересует.

Необъективное следствие

Ранее в Кремле заявили, что не считают следствие и суд по делу объективными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва предлагала совместную работу, но международная следственная группа отказала в этом.
В российском МИД призвали расследователей сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.
Отмечается, что качество "доказательств" следственной группы говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.
В свою очередь, посол России в Нидерландах Александр Шульгин в интервью РИА Новости заявил, что Украина прикрывается выдумками о катастрофе.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 13:36
Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17
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MH17. РасследованиеСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ой-ой-ой. Надо же как удачно поймали. Ну прям аккурат к заяве ЕС о том чтоб Россия признала свою вину с боингом. Какие же все таки детсадовские методы у Запада.
17 июля, 16:29
прпавел рябышев
2301001016
Цирк, цирк, цирк!!!!! Ждем новых задержаний и видео признаний, а потом узнаем что он из нац батальёна
17 июля, 15:18
Спиральтист ...
1891000019
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