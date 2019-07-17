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РИА Новости

В Ираке убили турецкого дипломата

Вчера, 15:14
18340
© REUTERS / Azad LashkariРесторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
© REUTERS / Azad Lashkari
АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
По информации СМИ, которые ссылаются на источник в иракских органах безопасности, неизвестный открыл огонь по заведению, жертвами атаки стали заместитель генконсула и двое сопровождавших его дипломатов.
МИД Турции официально подтвердил гибель одного сотрудника дипмиссии.
Посольство в Багдаде, в свою очередь, не стало опровергать информацию о смерти нескольких дипломатов, однако точные их должности пока не сообщаются.
Между Ираком и Турцией установлены дипломатические отношения, однако диалог двух стран уже несколько десятилетий носит напряженный характер, в том числе из-за курдского вопроса.
Эрбиль считается столицей Иракского Курдистана — государственного образования в составе Ирака со статусом широкой автономии, стремящегося к отделению.
В Анкаре неоднократно высказывались против идеи независимости Иракского Курдистана.
Курдский вопрос
21 сентября 2017, 14:39
Курдский вопрос
25416689662
Обсудить 14
ИракТурцияВ мире
Популярные комментарии
Самые демократичные демократы мстят за купленные у нас С-400, не иначе...
17 июля, 15:15
Не лайкаю либерастов
3200204
Вы имеете ввиду курдов? Дак им сиренево на с-400. У них другие претензии, давние к тому же.
17 июля, 15:28
CCicicipi
2002104
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