В Ираке убили турецкого дипломата

Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019

АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.

По информации СМИ, которые ссылаются на источник в иракских органах безопасности, неизвестный открыл огонь по заведению, жертвами атаки стали заместитель генконсула и двое сопровождавших его дипломатов.

МИД Турции официально подтвердил гибель одного сотрудника дипмиссии.

Посольство в Багдаде, в свою очередь, не стало опровергать информацию о смерти нескольких дипломатов, однако точные их должности пока не сообщаются.

Между Ираком и Турцией установлены дипломатические отношения, однако диалог двух стран уже несколько десятилетий носит напряженный характер, в том числе из-за курдского вопроса.

Эрбиль считается столицей Иракского Курдистана — государственного образования в составе Ирака со статусом широкой автономии, стремящегося к отделению.