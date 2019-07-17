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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину.
"Мы ознакомились. Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, и слава богу... сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается. Конечно, это требует особого внимания, эта ситуация", - заявил Песков в среду.
Пресс-секретарь добавил, что данный вопрос уже поднимался на прямых линиях, и министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться в этой ситуации.
"Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - добавил Песков.
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15 июля, 09:05
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Вероника СкворцоваДмитрий ПесковРоссияОбщество
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