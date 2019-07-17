Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину.