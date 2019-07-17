Путин и Лукашенко осмотрят главный собор и музей Валаама

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят Валаам и осмотрят его главный собор и музей, а к вечеру вернутся в Санкт-Петербург, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург", - сказал Песков.