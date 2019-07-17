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РИА Новости

Путин и Лукашенко осмотрят главный собор и музей Валаама

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
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Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят Валаам и осмотрят его главный собор и музей, а к вечеру вернутся в Санкт-Петербург, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург", - сказал Песков.
Он добавил, что в четверг продолжится общение глав государств уже в официальной обстановке, на российско-белорусском форуме регионов.
9 июля, 13:03
Лукашенко не планирует "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВалаамРоссияОбщество
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