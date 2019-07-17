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РИА Новости

В Кремле назвали статью Володина по Конституции темой для дискуссии

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина про Конституцию РФ, это точка зрения председателя нижней палаты парламента и тема для дискуссии, позиции по ней пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в "Парламентской газете" была опубликована статья Володина. Он заявил, что, по его мнению, базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
Депутат фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов
Вчера, 12:03
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"Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете". Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил свое мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется", - сказал Песков журналистам.
Песков уточнил, что говорить об актуальности этого вопроса сложно. "Это же новая инициатива", - пояснил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Если строго следовать основному закону страны, то Путин нацарствовался лет на 25 строгого режима...
17 июля, 15:41
Ххх Ххх
67401025
крутят вертят ее как хотят, а действительно важный шаг - отмену главенства норм международного права над отечественным они игнорируют.
17 июля, 15:24
Александр Сергеевич
36102021
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