Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме "Белка и Стрелка 3"

"Одними из ключевых персонажей станут загадочные инопланетяне (Лягусь и Слонеж), которых озвучат актер театра и кино Сергей Бурунов и музыкант Сергей Шнуров. Кроме того, актриса Катерина Шпица озвучит роль Белки, которая смела и отчаянна, но при этом женственна и аристократична, а хитрого и очень начитанного крыса Веню традиционно озвучит Евгений Миронов, который уже подарил свой голос герою в предыдущих частях франшизы", - говорится в сообщении.