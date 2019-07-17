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РИА Новости
Культура

Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме "Белка и Стрелка 3"

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Мультфильм рассказывает о загадочной аномалии, происходящей у берегов Кубы: водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.
"Одними из ключевых персонажей станут загадочные инопланетяне (Лягусь и Слонеж), которых озвучат актер театра и кино Сергей Бурунов и музыкант Сергей Шнуров. Кроме того, актриса Катерина Шпица озвучит роль Белки, которая смела и отчаянна, но при этом женственна и аристократична, а хитрого и очень начитанного крыса Веню традиционно озвучит Евгений Миронов, который уже подарил свой голос герою в предыдущих частях франшизы", - говорится в сообщении.
Релиз фильма в российских кинотеатрах намечен на 30 апреля 2020 года.
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