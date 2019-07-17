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РИА Новости

Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не считает следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, которые ведутся в Нидерландах, объективными, Москва предлагала совместную работу, но такой возможности ей не было предоставлено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным. С самого начала Россия предлагала свое участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны", - заявил Песков журналистам в среду, говоря о следствии по катастрофе рейса MH17.
Он добавил также, что в этом плане ничего в позиции российской стороны не изменилось.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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