Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не считает следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, которые ведутся в Нидерландах, объективными, Москва предлагала совместную работу, но такой возможности ей не было предоставлено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным. С самого начала Россия предлагала свое участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны", - заявил Песков журналистам в среду, говоря о следствии по катастрофе рейса MH17.