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РИА Новости

В Кремле заявили, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переговоры по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, не ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" выразила мнение, что "было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения". Вопрос продления ареста украинским морякам решается в этот день в Лефортовском суде Москвы, части из них срок нахождения под стражей уже продлен на три месяца.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
16 июля, 16:32
Москалькова рассказала о состоянии арестованных украинских моряков
"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЧерное мореТатьяна МоскальковаСлужба безопасности УкраиныДмитрий ПесковРоссияВ мире
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