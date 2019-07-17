Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турция может переключиться на российские истребители Су-57, если не получит американские F-35, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400, заявил, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.

"Окажется ли им (туркам - ред.) эта сделка выгодной, если они возьмутся за приобретение российских самолетов? Видимо, да. Во-первых, потому что значительно дешевле стоят наши машины, примерно на 30% по оценкам разных военных экспертов. Российские истребители Су-57 - это разработка последнего поколения, они не уступают F-35, тем более что у F-35 еще идет процесс испытаний, обнаружены некоторые моменты, которые нужно приводить в порядок, совершенствовать саму систему", - сказал в связи с этим РИА Новости Надеин-Раевский.

Кроме того, сотрудничество с Россией, по словам эксперта, выгодно для Турции еще и потому, что Россия предоставляет кредиты, под которые, в частности, было подписано и соглашение по С-400. "Часть суммы внесена турками уже, а часть суммы - это кредит, который дан на определенное количество лет. Примерно на таких же условиях будут развернуты и следующие сделки по продаже оружия", - считает эксперт.

Оценивая угрозу исключения Турции из НАТО в связи с поставками С-400, Надеин-Раевский высказал мнение, что этого не произойдет, поскольку "заменить Турцию на восточном фланге альянса некем".

"Это самая многочисленная армия по численности после армии США, она значительно превосходит бундесвер (вооруженные силы ФРГ - ред.) и не уступает ему по выучке. Турецкие летчики считались лучшими в НАТО еще в 1974 году. Заменить турок некем, и лишиться такого важного стратегического партнера, как Турция, американцам, конечно же, не хотелось бы", - добавил эксперт.