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РИА Новости

Частный самолет приземлился в "Пулково" со второго раза из-за птицы

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Приземление частного самолета в аэропорту "Пулково" было штатным, он ушел на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее ряд СМИ сообщил, что частный самолет, летевший из Франции в Петербург, коснулся ВПП, проехал несколько метров, а затем вновь начал набирать высоту.
"Это была штатная ситуация. Воздушное судно ушло на второй круг по причине птицы на взлетно-посадочной полосе", - сказала собеседница агентства.
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
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Пулково (аэропорт)Происшествия
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