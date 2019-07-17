Частный самолет приземлился в "Пулково" со второго раза из-за птицы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Приземление частного самолета в аэропорту "Пулково" было штатным, он ушел на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

Ранее ряд СМИ сообщил, что частный самолет, летевший из Франции в Петербург, коснулся ВПП, проехал несколько метров, а затем вновь начал набирать высоту.