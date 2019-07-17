В ЛНР заявили о размещении БМП украинских силовиков в жилом районе Попасной

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о размещении БМП украинских силовиков в жилом районе населенного пункта Попасная в Донбассе.
Во вторник в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили РИА Новости, что зафиксировали БМП украинских силовиков в 150 метрах от школы в подконтрольной Киеву Попасной. В отчете наблюдатели также сообщили об использовании украинскими силовиками в районе Попасной беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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"По данным нашей разведки, подразделения 54-й отдельной механизированной бригады (силовиков - ред.) размещают тяжелое вооружение непосредственно в жилых районах города Попасная", - заявил на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала в данном населенном пункте две БМП-2, расположенные за жилым домом и на территории школы.
"Вместе с тем для проверки и контроля качества оборудования своих позиций в черте города украинские силовики регулярно применяют БПЛА, о чем также сообщается в официальном отчете СММ", - сказал начальник пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.