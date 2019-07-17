В ЛНР заявили о размещении БМП украинских силовиков в жилом районе Попасной

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о размещении БМП украинских силовиков в жилом районе населенного пункта Попасная в Донбассе.

Во вторник в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили РИА Новости, что зафиксировали БМП украинских силовиков в 150 метрах от школы в подконтрольной Киеву Попасной. В отчете наблюдатели также сообщили об использовании украинскими силовиками в районе Попасной беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

"По данным нашей разведки, подразделения 54-й отдельной механизированной бригады (силовиков - ред.) размещают тяжелое вооружение непосредственно в жилых районах города Попасная", - заявил на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала в данном населенном пункте две БМП-2, расположенные за жилым домом и на территории школы.

"Вместе с тем для проверки и контроля качества оборудования своих позиций в черте города украинские силовики регулярно применяют БПЛА, о чем также сообщается в официальном отчете СММ", - сказал начальник пресс-службы.