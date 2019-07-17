В Подмосковье пройдет международный конный фестиваль

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международный конный фестиваль "Иваново поле" пройдет с 19 по 21 июля в Богородском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"В прошлом году мероприятие посетили порядка семи тысяч человек, надеемся, этим летом на фестиваль приедут более 10 тысяч. Событие организовано в лучших традициях русского фестиваля — гостей ждут карусели, развлечения и торговые ряды", — цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.