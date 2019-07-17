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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье пройдет международный конный фестиваль

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортсменка после тренировки со своей лошадью
Спортсменка после тренировки со своей лошадью
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международный конный фестиваль "Иваново поле" пройдет с 19 по 21 июля в Богородском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
"В прошлом году мероприятие посетили порядка семи тысяч человек, надеемся, этим летом на фестиваль приедут более 10 тысяч. Событие организовано в лучших традициях русского фестиваля — гостей ждут карусели, развлечения и торговые ряды", — цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.
Отмечается, что гости увидят программу джигитовки, которую будет представлять Кремлевская школа верховой езды, выступление флагоносцев из Италии Compagnia Dell’Orso и рыцарский турнир.
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