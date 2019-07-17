Итальянская полиция и ФБР провели операцию против мафии

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские обезвредили верхушку одного из кланов сицилийской мафии, проведя с американскими коллегами из ФБР совместную операцию в Палермо и Нью-Йорке.

Как сообщает государственная полиция Италии, расследование отдела по борьбе с мафией было направлено против могущественного клана "Пассо-ди-Ригано". Всего аресту подверглись 19 его предполагаемых участников.

"Операция под названием New Connection позволила выявить тесную связь, установленную между палермитанской "Коза Ностра" и организованной преступностью США, в особенности с влиятельной преступной семьей Гамбино в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Клан "Пассо-ди-Ригано", действовавший в одноименном квартале на окраине Палермо, составляли члены семьи Инцерилло, которая в 80-х потеряла многих своих представителей в криминальных войнах с будущим "боссом боссов" сицилийской мафии Тото Рииной. Выжившим пришлось бежать за океан в США, где они скрывались до начала 2000-х. Вернувшись в Италию, семья Инцерилло смогла "найти равновесие" в отношениях со старыми врагами и встроилась в легальный и нелегальный бизнес своего района.

По словам полицейских, клан занимался как оптовыми поставками продовольствия, так и классическим рэкетом, а также зарабатывал на азартных играх и онлайн-ставках.