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РИА Новости

Итальянская полиция и ФБР провели операцию против мафии

Вчера, 14:53
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© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские обезвредили верхушку одного из кланов сицилийской мафии, проведя с американскими коллегами из ФБР совместную операцию в Палермо и Нью-Йорке.
Как сообщает государственная полиция Италии, расследование отдела по борьбе с мафией было направлено против могущественного клана "Пассо-ди-Ригано". Всего аресту подверглись 19 его предполагаемых участников.
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В Италии провели операцию по борьбе с "онлайн-мафией"
"Операция под названием New Connection позволила выявить тесную связь, установленную между палермитанской "Коза Ностра" и организованной преступностью США, в особенности с влиятельной преступной семьей Гамбино в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Клан "Пассо-ди-Ригано", действовавший в одноименном квартале на окраине Палермо, составляли члены семьи Инцерилло, которая в 80-х потеряла многих своих представителей в криминальных войнах с будущим "боссом боссов" сицилийской мафии Тото Рииной. Выжившим пришлось бежать за океан в США, где они скрывались до начала 2000-х. Вернувшись в Италию, семья Инцерилло смогла "найти равновесие" в отношениях со старыми врагами и встроилась в легальный и нелегальный бизнес своего района.
По словам полицейских, клан занимался как оптовыми поставками продовольствия, так и классическим рэкетом, а также зарабатывал на азартных играх и онлайн-ставках.
Задержанные обвиняются в пособничестве мафии, вымогательстве с отягчающими обстоятельствами, создании мафиозного сообщества, незаконной конкуренции и других обычных для подобных случаев преступлениях.
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