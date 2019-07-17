Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T14:53Z
https://ria.ru/20190717/1556615105.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153145/26/1531452616_0:0:2285:1285_1036x0_80_0_0_e08f80368813e3b7e64120b70de45680.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Перми владелица кафе с "божественной шаурмой" извинилась перед верующими

Вчера, 14:53
4554
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТорговая точка по продаже шаурмы в Москве
Торговая точка по продаже шаурмы в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Владелица пермского кафе Вероника Бурдина принесла извинения верующим, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены рекламой "божественной шаурмы", в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
На минувшей неделе секретарь Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Литовка написал на свой странице в Facebook о том, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была "божественно вкусная" шаурма, и обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой.
Позже местное издание ProPerm.ru со ссылкой на Литовку сообщило о том, что Пермская епархия обратилась с жалобой на кафе в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю комментировать РИА Новости данный инцидент отказались.
"Приношу свои искренние извинения всем верующим, чьи религиозные чувства могли быть ненамеренно оскорблены нашей публикацией. Надеюсь, секретарь Епархиального управления Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка услышит меня и пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания", - написала в своем обращении Бурдина.
Предпринимательница подчеркнула, что она "не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт".
Ранее Бурдина в беседе с РИА Новости отмечала, что используемый образ – это не христианский ангел, а сам термин "божественная шаурма" кафе использовало в контексте превосходной степени слова "хороший". Бурдина добавила, что кафе убрало рекламу со страниц всех социальных сетей.
Данная реклама будет также рассмотрена на экспертном совете управления федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю для принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.
Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
29 мая, 15:42
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
811139
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияПермский крайОбщество
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Лента новостейМолния