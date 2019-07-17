В Перми владелица кафе с "божественной шаурмой" извинилась перед верующими

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Владелица пермского кафе Вероника Бурдина принесла извинения верующим, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены рекламой "божественной шаурмы", в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

На минувшей неделе секретарь Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Литовка написал на свой странице в Facebook о том, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была "божественно вкусная" шаурма, и обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой.

Позже местное издание ProPerm.ru со ссылкой на Литовку сообщило о том, что Пермская епархия обратилась с жалобой на кафе в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю комментировать РИА Новости данный инцидент отказались.

"Приношу свои искренние извинения всем верующим, чьи религиозные чувства могли быть ненамеренно оскорблены нашей публикацией. Надеюсь, секретарь Епархиального управления Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка услышит меня и пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания", - написала в своем обращении Бурдина.

Предпринимательница подчеркнула, что она "не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт".

Ранее Бурдина в беседе с РИА Новости отмечала, что используемый образ – это не христианский ангел, а сам термин "божественная шаурма" кафе использовало в контексте превосходной степени слова "хороший". Бурдина добавила, что кафе убрало рекламу со страниц всех социальных сетей.