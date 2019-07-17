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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект об увеличении акцизов на вино

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокал белого вина
Бокал белого вина
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бокал белого вина. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%.
По оценке внесшего документ правительства, это обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год.
Законопроект относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда - 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну, соответственно.
Акцизы на тихие вина в 2020 году увеличиваются в 1,7 раза - с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые - с 36 до 40 рублей. Причем ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, уравниваются. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
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Одновременно унифицируются ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год - 566 рублей, на 2022 год - 589 рублей, а на денатурированный спирт - 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей, соответственно.
Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр - на 2020 год, 41 рубль - на 2021 год, 43 рубля - на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля. Законопроект также содержит другие нормы, в том числе относит к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.
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