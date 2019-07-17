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РИА Новости

В ЛНР запустят электронную очередь на получение российских паспортов

Вчера, 14:48
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Электронную очередь на подачу документов на получение гражданства РФ планируют создать в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
Электронная очередь в паспортные столы самопровозглашенной Донецкой народной республике заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи.
"Сегодня уже назрел вопрос, чтобы подключиться нашим специалистам для того, чтобы у нас была электронная очередь здесь, как в Донецкой народной республике. В данный момент идут переговоры, мы получили технические задания от коллег из МВД, и в том числе будет задействован наш оператор ("Лугаком", - ред.)", – рассказал Першиков.
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Замминистра уточнил, что рассматривается возможность привлечь местного мобильного оператора компанию "Лугаком" к справочным мероприятиям по паспортизации.
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. При этом он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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