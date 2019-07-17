В ЛНР запустят электронную очередь на получение российских паспортов

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Электронную очередь на подачу документов на получение гражданства РФ планируют создать в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

Электронная очередь в паспортные столы самопровозглашенной Донецкой народной республике заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи.

"Сегодня уже назрел вопрос, чтобы подключиться нашим специалистам для того, чтобы у нас была электронная очередь здесь, как в Донецкой народной республике. В данный момент идут переговоры, мы получили технические задания от коллег из МВД, и в том числе будет задействован наш оператор ("Лугаком", - ред.)", – рассказал Першиков.

Замминистра уточнил, что рассматривается возможность привлечь местного мобильного оператора компанию "Лугаком" к справочным мероприятиям по паспортизации.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. При этом он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.