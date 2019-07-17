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РИА Новости

Депутат Госдумы предложил признать Порошенко международным преступником

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Экс-президента Петра Порошенко, в отношении которого госбюро расследований Украины ведет 11 уголовных дел, стоит признать международным преступником за его действия против народов Донбасса и Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее директор госбюро Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Он отметил, что это производства от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей.
"Порошенко мало судить только по украинским законам. Экс-президента Украины и команду его соратников нужно признать международными преступниками. Порошенко должен, в том числе, ответить за войну на Донбассе, диверсии и блокады Крыма, провокацию в Керченском проливе", - сказал Шеремет.
Депутат посоветовал Порошенко и его соратникам "сушить сухари и гладить полосатую одежду".
"Большего вреда Украине, чем Порошенко, никто не нанес. Я уверен, что в ближайшее время на Украине пройдут громкие дела не только по Порошенко, но и его соратникам, которые не успели еще убежать за границу, обокрав свою страну", - добавил депутат.
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Михаил ШереметГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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