Депутат Госдумы предложил признать Порошенко международным преступником

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Экс-президента Петра Порошенко, в отношении которого госбюро расследований Украины ведет 11 уголовных дел, стоит признать международным преступником за его действия против народов Донбасса и Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее директор госбюро Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Он отметил, что это производства от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей.

"Порошенко мало судить только по украинским законам. Экс-президента Украины и команду его соратников нужно признать международными преступниками. Порошенко должен, в том числе, ответить за войну на Донбассе, диверсии и блокады Крыма, провокацию в Керченском проливе", - сказал Шеремет.

Депутат посоветовал Порошенко и его соратникам "сушить сухари и гладить полосатую одежду".