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РИА Новости

Мосгорсуд оставил топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Басманного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - объявил судья. Кайро останется под домашним арестом как минимум до 25 августа.
Адвокаты указывали, что у Кайро есть квартира в Москве, свои украинские паспорта и российский вид на жительство он сдал следователю, поэтому суд может ограничиться более мягкой мерой пресечения: запретом определенных действий, подпиской о невыезде или залогом 20 миллионов рублей, который готов внести "Рольф". Они также просили смягчить условия домашнего ареста: разрешить прогулки с ребенком и походы в магазин за продуктами, дать возможность пользоваться телефоном для разговоров с адвокатами, родственниками и коллегами, отправлять письма.
Защита настаивала на невиновности Кайро. "Следствие криминализирует законное деяние. Таким образом можно поступить с любой торговой сделкой, просто переоценить задним числом и сказать, что вы много заплатили, можно было дешевле", - отметил адвокат.
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Следователь назвал более мягкую меру пресечения неразумным решением. "Что касается бытовых нужд, то супруга обвиняемого может обеспечить его всем необходимым. Разрешение на посещение квартиры у нее есть. При надлежащем уведомлении следственных и контролирующих органов ему также будет оказана медицинская помощь", - сказал он.
По данным следствия, гражданин Украины Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем "Рольфа" Сергеем Петровым. Виновным он себя не считает.
Защита топ-менеджера предлагала суду залог в 20 миллионов рублей, но получила отказ.
По делу также проходят бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской "Панабел Лимитед" по фамилии Кафкалия и сам основатель "Рольфа" Петров, которого следствие считает организатором схемы.
Следственный комитет оценивает ущерб в 4 миллиарда рублей. Петров, создавший крупнейший в стране автодилерский холдинг, ранее заявил газете "Ведомости", что находится за границей и в Россию возвращаться не планирует.
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