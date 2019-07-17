Мосгорсуд оставил топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - объявил судья. Кайро останется под домашним арестом как минимум до 25 августа.

Адвокаты указывали, что у Кайро есть квартира в Москве, свои украинские паспорта и российский вид на жительство он сдал следователю, поэтому суд может ограничиться более мягкой мерой пресечения: запретом определенных действий, подпиской о невыезде или залогом 20 миллионов рублей, который готов внести "Рольф". Они также просили смягчить условия домашнего ареста: разрешить прогулки с ребенком и походы в магазин за продуктами, дать возможность пользоваться телефоном для разговоров с адвокатами, родственниками и коллегами, отправлять письма.

Защита настаивала на невиновности Кайро. "Следствие криминализирует законное деяние. Таким образом можно поступить с любой торговой сделкой, просто переоценить задним числом и сказать, что вы много заплатили, можно было дешевле", - отметил адвокат.

Следователь назвал более мягкую меру пресечения неразумным решением. "Что касается бытовых нужд, то супруга обвиняемого может обеспечить его всем необходимым. Разрешение на посещение квартиры у нее есть. При надлежащем уведомлении следственных и контролирующих органов ему также будет оказана медицинская помощь", - сказал он.

По данным следствия, гражданин Украины Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем "Рольфа" Сергеем Петровым. Виновным он себя не считает.

Защита топ-менеджера предлагала суду залог в 20 миллионов рублей, но получила отказ.

По делу также проходят бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской "Панабел Лимитед" по фамилии Кафкалия и сам основатель "Рольфа" Петров, которого следствие считает организатором схемы.