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РИА Новости

В Польше аварийно сел истребитель F-15

Вчера, 14:45
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ВАРШАВА, 17 июл - РИА Новости. Истребитель F-15 совершил аварийную посадку на базе в польском Повидзе, сообщает местный портал slupca.pl.
"Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе", - говорится в сообщении.
Очевидцы рассказывают о двух истребителях, один из которых выглядел поврежденным – из его двигателя шел дым.
"Причиной аварийной посадки стало повреждение двигателя", - сообщает портал.
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По последним данным, пострадавших в результате аварии нет.
На вооружении ВВС Польши нет истребителей F-15. Вероятнее всего, поврежденный самолет принадлежит кому-либо из союзников страны по НАТО.
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