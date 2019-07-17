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РИА Новости

Участники проекта SIRIUS рассказали, что соскучились по вкусной еде

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУчастники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вышедшие из четырехмесячной изоляции участники эксперимента SIRIUS рассказали, что первым делом хотели бы поесть блюда, которых не было в рационе эксперимента.
В Москве в среду завершился международный эксперимент, в рамках которого интернациональная группа четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну. Шестеро участников покинули наземный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором они находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта. Их встречали родные, ученые из России и других стран, а также журналисты.
Наземный экспериментальный комплекс проекта по моделированию полета на Луну SIRIUS-19
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Участники эксперимента SIRIUS совершили виртуальную высадку на Луну
"Я хочу съесть вкусный стейк", - сказала Анастасия Степанова. "Я пойду вместе с Настей", - поддержала ее Дарья Жидова.
Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров из США рассказали, что хотели бы первым делом съесть пиццу и шашлык соответственно.
Стефания Федяй заявила, что хочет организовать большую вечеринку. И лишь командир экипажа Евгений Тарелкин признался, что первым делом хотел бы обнять родных.
Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
Вчера, 14:06
В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну
За четыре месяца участники эксперимента успели условно слетать к Луне, совершать выходы на ее поверхность и вернуться на Землю. Кроме того, экипаж выполнил большую программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.
Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включала 79 экспериментов. Результаты исследований будут использованы при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.
Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводился совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.
Завершением четырехмесячного эксперимента проект не закончится. За ним последует восьмимесячный (в 2020 году) и годовой эксперименты (2020-2021 годы). Сообщалось, что годовых экспериментов может быть три, а не один, а также о том, что рассматривается возможность проведения исследования сроком дольше года.
Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
19 марта, 00:05
Эксперимент по имитации полета к Луне SIRIUS
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Институт медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
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Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну
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