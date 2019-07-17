Участники проекта SIRIUS рассказали, что соскучились по вкусной еде

Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019

Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вышедшие из четырехмесячной изоляции участники эксперимента SIRIUS рассказали, что первым делом хотели бы поесть блюда, которых не было в рационе эксперимента.

В Москве в среду завершился международный эксперимент, в рамках которого интернациональная группа четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну. Шестеро участников покинули наземный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором они находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта. Их встречали родные, ученые из России и других стран, а также журналисты.

"Я хочу съесть вкусный стейк", - сказала Анастасия Степанова. "Я пойду вместе с Настей", - поддержала ее Дарья Жидова.

Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров из США рассказали, что хотели бы первым делом съесть пиццу и шашлык соответственно.

Стефания Федяй заявила, что хочет организовать большую вечеринку. И лишь командир экипажа Евгений Тарелкин признался, что первым делом хотел бы обнять родных.

За четыре месяца участники эксперимента успели условно слетать к Луне, совершать выходы на ее поверхность и вернуться на Землю. Кроме того, экипаж выполнил большую программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.

Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включала 79 экспериментов. Результаты исследований будут использованы при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводился совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.