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РИА Новости

Российская компания не отвечала за подготовку к салюту в Минске

Вчера, 14:38
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Технический директор ОАО "Пиро-Росс" Константин Шаповалов заявил РИА Новости, что в обязанности сотрудников его компании не входила подготовка снарядов к запуску салюта в Минске 3 июля, когда из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.
В среду посольство РФ в Белоруссии сообщило, что двум россиянам предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости. По данным СК Белоруссии, всего фигурантов в деле четверо, двое из них - в статусе подозреваемых. Назначена экспертиза, которая поможет определить причины и механизм взрывов салютных установок.
Площадь Победы в Минске
Вчера, 09:27
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП во время салюта в Минске
"Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуск для оказания какой-то технической помощи. У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз", - сказал Шаповалов.
"У нас нет никаких обращений, ничего с белорусской стороны. Единственное, мы наняли адвокатов и готовим свои материалы. Для поддержки семей мы обратились в министерство иностранных дел, поддерживаем связь с консулом. Делаем все, что возможно. Но к каким-то официальным расследованиям мероприятия нас просто не привлекают. Пока идет все через адвокатов", - добавил он.
Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июля сообщил, что двое граждан РФ заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, следствие рассматривает четыре версии произошедшего. По словам Носкевича, самая очевидная - версия, что "пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества", вопрос заключался в том, "они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали".
Ранее в Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они находились в Минске для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В посольстве РФ в Белоруссии заявляли, что российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске россиян на предмет обеспечения соблюдения их законных прав, консулы уже посетили их.
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