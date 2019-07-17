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РИА Новости

Лидер "Грузинской мечты" считает важным нормализовать отношения с Россией

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкБ.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 17 июл – РИА Новости. Основатель и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили заявил, что туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией важны, поэтому отношения между двумя странами необходимо нормализовать.
"То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения (с РФ - ред.), является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки. Народная дипломатия, торговля - все это важно, чтобы восстановить территориальную целостность и нормальные отношения с нашими соседями", - заявил Иванившили.
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии
Вчера, 12:16
"Всякая истерика имеет предел". Политолог о кризисе между Россией и ГрузиейГлава МИД Сергей Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии. Речь идет о действиях грузинских политиков. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, в этой ситуации очень важна позиция России.
Глава партии считает, что российский рынок очень важен для Грузии, его замена является непростым делом, и люди, выступающие за его закрытие для грузинских товаров, являются врагами страны.
Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
10 июля, 10:40
Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
После этого телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
13 июля, 20:15
Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии
Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Также он, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
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Бидзина ИванишвилиРоссияГрузияВ мире
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