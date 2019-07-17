Лидер "Грузинской мечты" считает важным нормализовать отношения с Россией

ТБИЛИСИ, 17 июл – РИА Новости. Основатель и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили заявил, что туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией важны, поэтому отношения между двумя странами необходимо нормализовать.

"То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения (с РФ - ред.), является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки. Народная дипломатия, торговля - все это важно, чтобы восстановить территориальную целостность и нормальные отношения с нашими соседями", - заявил Иванившили.

Глава партии считает, что российский рынок очень важен для Грузии, его замена является непростым делом, и люди, выступающие за его закрытие для грузинских товаров, являются врагами страны.

Ранее инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.

После этого телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.