Кировские власти объяснили, почему жители получили письма о своей смерти

"Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять… Там было написано, что собственникам или наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности. Двадцать пять таких ошибочных писем было разослано. Люди их получили и пришли к нам", — пояснил Зыков.