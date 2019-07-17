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РИА Новости

Кировские власти объяснили, почему жители получили письма о своей смерти

Вчера, 14:32
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Жители города Яранска в Кировской области получили уведомления о том, что они умерли, из-за технического сбоя, сообщил РИА Новости глава Яранского городского поселения Николай Зыков.
Как сообщал портал "Про Город Киров", городская администрация разослала местным жителям письма, в которых говорилось, что они считаются мертвыми, а их имущество становится выморочным и переходит в собственность городского поселения.
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"Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять… Там было написано, что собственникам или наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности. Двадцать пять таких ошибочных писем было разослано. Люди их получили и пришли к нам", — пояснил Зыков.
По его словам, некоторые отнеслись к ситуации с юмором.
"Мы извинились перед всеми. Лично с каждым встретились и принесли извинения", — сказал глава поселения. Он подчеркнул, что конфликт уже улажен.
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Нижний НовгородКировская областьОбщество
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