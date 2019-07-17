В Уфе пьяный водитель без прав сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться

УФА, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, ранее лишенного водительских прав, который в состоянии алкогольного опьянения сбил госавтоинспектора и протащил его несколько метров, а после скрылся с места происшествия, сообщили в МВД по Башкирии.

Ведомство сообщает, что инцидент произошел в одном из дворов в центре Уфы. Инспектор полка ДПС Азат Гафаров вечером возвращался домой со службы и заметил, что вход в местный магазин перегородила легковая автомашина, где сидели двое неадекватных мужчин.

"Когда он почувствовал от водителя резкий запах спиртного, потребовал удостоверение, но водитель схватил его руку и нажал педаль газа. Полицейский смог высвободиться только через несколько десятков метров, он упал перед припаркованным грузовиком, получил множественные ушибы и ссадины. Сразу после этого старший лейтенант позвонил коллегам, передал приметы и номер машины", - сообщили в главке, отметив, что пострадавший правоохранитель после оказания медицинской помощи отпущен домой.