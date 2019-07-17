Салика Хатера, совершившего теракт у парламента Британии, признали виновным

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Злоумышленник, совершивший теракт у здания британского парламента в августе прошлого года, признан виновным в покушении на убийство - такое решение приняли присяжные в среду на процессе, проходящем в центральном уголовном суде Лондона.

Утром 14 августа 2018 года легковой автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента. Как сообщили в полиции, перед этим машина наехала на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель — житель Бирмингема суданского происхождения Салих Хатер — был задержан. Два человека были доставлены в больницу, позднее их выписали.

Хатер отверг все предъявленные ему обвинения и заявил на слушаниях, что заблудился на улицах Лондона, возвращаясь домой после посещения суданского посольства. В посольстве подсудимый подавал документы для получения визы, чтобы посетить на родине больную мать. "Я всего лишь потерялся, я всего лишь потерялся в Лондоне… Я был в замешательстве, что-то заставило меня паниковать", - сказал Хатер в зале суда.

Отвечая на вопрос, как он может объяснить свой запрос в интернет-поисковике относительно направления движения в сторону резиденции британского премьера, подсудимый сказал, что "пытался найти то, что мне знакомо".

Согласно материалам дела, автомобиль Хатера двигался со скоростью 32 мили в час, что только на две мили в час выше установленного в городе ограничения. При этом обвинение заявляло, что подсудимый намеревался убить как можно больше людей, а атака была преднамеренной и тщательно спланированной.

При этом на самом процессе так и не удалось выяснить истинных причин, по которым Хатер совершил наезд на людей. Обвинение настояло на том, что попытка нападения на полицейских является связанным с терроризмом мотивом. На слушаниях участникам процесса были продемонстрированы видеозаписи с камер наблюдения, на которых автомобиль движется в сторону велосипедиста, сбивает его и направляется к барьеру, за которым находятся два полицейских.

Хатер родился в Судане, в 2010 году он получил убежище в Британии и британское гражданство после того, как заявил о пытках на родине из-за принадлежности к одной из политических групп. Он пытался поступить в университет в Ковентри, но провалил экзамены. В 2018 году он работал охранником.