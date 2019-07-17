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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали данные о неофициальной тюрьме в Мариуполе

Вчера, 14:23
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© Фото предоставлено Василием ПрозоровымЗдание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европа должна потребовать заседание Международного трибунала в связи с существованием в украинском Мариуполе неофициальной тюрьмы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, назвав эту ситуацию пощечиной европейским ценностям на континенте.
В марте этого года бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом-осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров.
Бронированный грузовик с украинскими военными на вьезде в Мариуполь. 28 августа 2014
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Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
РИА Новости собрало новые свидетельства существования этой тюрьмы - как со стороны тех, кто прошел ее в качестве заключенных, так и от сотрудников. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. Кроме того, данные о существовании тайной тюрьмы по запросу РИА Новости подтвердила Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).
"Пыточный подвал в стране, называющей себя ближайшим союзником Евросоюза - это пощечина европейским ценностям на континенте. Методы инквизиции были осуждены еще 400 лет назад. Сегодняшняя Европа, если в ней осталась хоть частица того гуманизма, который они считают одним из главных своих ценностей, должна потребовать заседания Международного трибунала по этому вопросу", - сказал Бальбек.
Он считает, что нынешняя Украина показывает всему миру "гуманизм, специализирующийся на пытках над беззащитными людьми", вся вина которых состоит лишь в других политических взглядах. "Мне сейчас страшно подумать о том, каким изуверствам подвергся бы крымский народ, если бы не проголосовал в 2014 году за возвращение в Россию", - сказал он.
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
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РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
"Если Европа этого не заметит или, как всегда, отмолчится - значит, европейских ценностей уже нет, есть только политические выгоды", - добавил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
© Фото : предоставлено Василием ПрозоровымСотрудник тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Сотрудник тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
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Сотрудник тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото : предоставлено Василием Прозоровым
© Фото предоставлено Василием ПрозоровымКоридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
2 из 3
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
© Фото : предоставлено Василием ПрозоровымБывший заключенный тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Бывший заключенный тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
3 из 3
Бывший заключенный тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото : предоставлено Василием Прозоровым
1 из 3
Сотрудник тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото : предоставлено Василием Прозоровым
2 из 3
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
3 из 3
Бывший заключенный тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото : предоставлено Василием Прозоровым
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Руслан БальбекГосдума РФМариупольУкраинаПолитика
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