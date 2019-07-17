В Госдуме прокомментировали данные о неофициальной тюрьме в Мариуполе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европа должна потребовать заседание Международного трибунала в связи с существованием в украинском Мариуполе неофициальной тюрьмы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, назвав эту ситуацию пощечиной европейским ценностям на континенте.

В марте этого года бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы. По его словам, такая тюрьма создана в одном из терминалов аэропорта Мариуполя. Только летом-осенью 2014 года тайную тюрьму на аэродроме прошли более 300 человек, два человека умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости собрало новые свидетельства существования этой тюрьмы - как со стороны тех, кто прошел ее в качестве заключенных, так и от сотрудников. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. Кроме того, данные о существовании тайной тюрьмы по запросу РИА Новости подтвердила Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

"Пыточный подвал в стране, называющей себя ближайшим союзником Евросоюза - это пощечина европейским ценностям на континенте. Методы инквизиции были осуждены еще 400 лет назад. Сегодняшняя Европа, если в ней осталась хоть частица того гуманизма, который они считают одним из главных своих ценностей, должна потребовать заседания Международного трибунала по этому вопросу", - сказал Бальбек.

Он считает, что нынешняя Украина показывает всему миру "гуманизм, специализирующийся на пытках над беззащитными людьми", вся вина которых состоит лишь в других политических взглядах. "Мне сейчас страшно подумать о том, каким изуверствам подвергся бы крымский народ, если бы не проголосовал в 2014 году за возвращение в Россию", - сказал он.

"Если Европа этого не заметит или, как всегда, отмолчится - значит, европейских ценностей уже нет, есть только политические выгоды", - добавил парламентарий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".