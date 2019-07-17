Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T14:22Z
https://ria.ru/20190717/1556612479.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_732d54afbc8fdfbe8780a91677c726bc.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему заседание ЦБ не принесет рублю "самый плохой день"

Вчера, 14:22
695
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заседание ЦБ РФ в следующую пятницу, 26 июля, не принесет рублю потрясений, поскольку ожидаемое снижение ключевой ставки неоднозначно сказывается на краткосрочной курсовой динамике валюты и во многом уже учтено в текущих ценовых уровнях, прокомментировал РИА Новости старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Во вторник в СМИ широко разошелся комментарий эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского "Российской газете", в котором тот предсказал, что "самым плохим днем" для рубля на следующей неделе станет 26 июля, когда состоится заседание ЦБ РФ по процентной политике. Согласно его ожиданиям, до этого рубль еще укрепится - возможно вплоть до 61,9 рубля за доллар, но в этот день развернется в обратную сторону.
Табло курса обмена валют на улице в Москве
16 июля, 12:27
Эксперт оценил прогноз о грядущем резком падении курса рубляСмягчение политики ЦБ укрепит позиции рубля, а вовсе не ослабит их. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Михаил Беляев.
Последнюю неделю, с 11 июля, доллар на Московской бирже торгуется в достаточно узком диапазоне 62,6-63,2 рубля. По состоянию на 14.28 мск курс доллара снижался на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне - до 62,78 рубля.
"Ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, некоторые эксперты даже допускают снижение сразу на 0,5 пункта. В краткосрочном плане это нейтрально для курса рубля. С одной стороны, возможности для carry trade ухудшаются из-за сокращения разрыва в ставках ЦБ РФ и, например, ФРС США, и это негативно для рубля. Однако Федрезерв, как ожидается, тоже будет снижать базовую ставку, что сохранит возможности для carry trade. Рост спроса на ОФЗ в ожидании увеличения их котировок (на фоне снижения ставок) при этом подержит спрос на рублевую ликвидность", - рассуждает Суверов.
"Поэтому день заседания ЦБ РФ не принесет рублю потрясений и станет обычным днем, когда регулятор выносит решение по денежно-кредитной политике (ДКП). Давление на российскую валюту может усилиться к концу года, если ЦБ продолжит агрессивное смягчение ДКП. Однако для рубля сейчас более актуальны геополитические риски. Если санкционные инициативы будут заблокированы, то день, когда придут такие новости, для рубля станет наилучшим", - резюмировал аналитик.
Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Очередное решение по ставке будет принято 26 июля.
Граффити в поддержку рубля
16 июля, 13:53
Эксперты рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля
710000
Обсудить 1
Федеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
РИА
Новости
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Лента
новостей
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Лента новостейМолния