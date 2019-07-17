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РИА Новости

ГД приняла во II чтении проект о праве на временное проживание в России

Вчера, 14:21
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во II чтении правительственный законопроект, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты.
Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство.
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Законопроектом предлагается сократить с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Также предполагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.
Добавляется, что законопроектом вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на 5 лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на 3 года).
Кроме того, предлагается расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.
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Редакцией второго чтения уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Теперь оно должно выдаваться иностранцу, который прожил в РФ не менее 1 года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Также разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, на срок временного проживания родителя будет выдаваться разрешение совершеннолетним иностранцам, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.
На эти же категории распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой". По его словам, "все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки".
Он отметил, что подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин.
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