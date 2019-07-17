В МГИК отметили уменьшение числа отказов в регистрации кандидатов в МГД

"Мы посмотрели цифры по 2014 году, когда были выборы депутатов в Мосгордуму шестого созыва, получается картина такая: примерно количество выдвинутых кандидатов было одинаковым. Зарегистрировали примерно столько же, но вот отказов в регистрации было больше - 107 решений окружные избирательные комиссии приняли об отказе в регистрации. Как видите, в этом году в два раза отказов меньше. Это опять же говорит о лояльном и максимально дружелюбном настрое ко всем кандидатам", - сказал Реут.