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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГИК отметили уменьшение числа отказов в регистрации кандидатов в МГД

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Отказов в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы по сравнению с кампанией 2014 года стало в два раза меньше, заявил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Мы посмотрели цифры по 2014 году, когда были выборы депутатов в Мосгордуму шестого созыва, получается картина такая: примерно количество выдвинутых кандидатов было одинаковым. Зарегистрировали примерно столько же, но вот отказов в регистрации было больше - 107 решений окружные избирательные комиссии приняли об отказе в регистрации. Как видите, в этом году в два раза отказов меньше. Это опять же говорит о лояльном и максимально дружелюбном настрое ко всем кандидатам", - сказал Реут.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Вчера, 13:18
В Мосгоризбиркоме рассказали о зарегистрированных кандидатах в МГД
Реут в среду рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали. А председатель комиссии Валентин Горбунов сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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В подписях кандидатов в депутаты МГД нашли почти десять тысяч "призраков"
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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