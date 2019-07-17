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РИА Новости

Путин назначил посла в Лесото

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Рогачева послом РФ в Королевстве Лесото, соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Рогачева Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Лесото по совместительству", - говорится в тексте указа.
Рогачев был также назначен послом РФ в Южно-Африканской Республике после того, как президент подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР и королевстве Лесото по совместительству.
Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
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