Путин назначил посла в Лесото

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Рогачева послом РФ в Королевстве Лесото, соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Рогачева Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Лесото по совместительству", - говорится в тексте указа.
Рогачев был также назначен послом РФ в Южно-Африканской Республике после того, как президент подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР и королевстве Лесото по совместительству.
Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
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