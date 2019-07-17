Путин назначил посла в Лесото

"Назначить Рогачева Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Лесото по совместительству", - говорится в тексте указа.

Рогачев был также назначен послом РФ в Южно-Африканской Республике после того, как президент подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР и королевстве Лесото по совместительству.