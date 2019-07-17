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РИА Новости

Презентация мирного плана Виктора Медведчука по Донбассу. Прямая трансляция

Вчера, 15:12
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Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", представил мирный план по Донбассу.
Выступление проходит в Европарламенте.
Как уже ранее заявлял Медведчук, автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасет страну от распада. По его словам, проведенные в самопровозглашенных республиках соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в состав Украины в качестве автономии.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассДмитрий МедведевМоскваУкраинаВ мире
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