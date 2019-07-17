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РИА Новости

Премьер Италии выступит по делу о "финансировании" Россией партии "Лига"

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Конте выступит в Сенате Италии по делу о "финансировании" Россией партии "Лига"
РИМ, 17 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду 24 июля выступит в Сенате национального парламента с сообщением по делу о якобы имевшем месте финансировании со стороны России партии "Лига", входящей в правящую коалицию, сообщил журналистам руководитель сенатской группы оппозиционной Демократической партии (ДП) Андреа Маркуччи.
Ранее руководство Демпартии потребовало, чтобы лидер "Лиги", вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Салвини дал развернутые объяснения в национальном парламенте по данному вопросу. Салвини ответил на такие требования отказом, мотивировав свою позицию тем, что не намерен обсуждать с законодателями детали истории, которую он назвал "смехотворной". Правда, во вторник вице-премьер допустил возможность того, что он прокомментирует это дело в ходе так называемого question time – специального заседания, на котором члены правительства кратко отвечают на вопросы парламентариев. Однако такой ответ не устроил итальянских демократов и в настоящее время они фактически блокируют работу Палаты депутатов, где обсуждается важный законопроект по проблемам миграции и обеспечения безопасности, внесенный "Лигой".
Сильвио Берлускони
Вчера, 11:18
Берлускони уверен, что Россия не финансировала итальянскую партию "Лига"
Сообщая о согласии Конте выступить в Сенате по делу о "финансировании" "Лиги", Маркуччи подчеркнул, что таким образом глава правительства "принял требование ДП". Ранее как Конте, так и лидер другой партии правящей коалиции - "Движения 5 звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо выражали надежду на то, что Салвини выступит в парламенте с разъяснением позиции "Лиги" по данному делу. Ди Майо также высказался за создание специальной парламентской комиссии по вопросу о финансировании всех политических партий страны.
История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Салвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июля, 12:17
В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"
Однако громкий скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как на прошлой неделе американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российской нефти, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". Вскоре после этого стало известно, что Савоини проходит по следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". По информации ряда итальянских СМИ, миланская прокуратура рассматривает возможность обратиться в компетентные российские органы по этому вопросу.
В понедельник Савоини впервые побывал на допросе у следователей миланской прокуратуры, но воспользовался правом не отвечать на их вопросы. Тем временем два других итальянских участника переговоров в Москве – адвокат Джанлука Меранда и консультант Франческо Ваччини - сами подтвердили этот факт местным СМИ. Во вторник главный прокурор Милана Франческо Греко заявил, что данное расследование будет длительным и трудоемким. При этом он исключил необходимость заслушать по данному делу Салвини, который неоднократно заявлял, что "Лига" не получала никакого финансирования из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" "Лиги", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.
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