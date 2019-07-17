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РИА Новости

В пострадавшем от паводка Тулуне восстановили защитную дамбу

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа восстановили поврежденные участки земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек. На текущий момент подтопленными остаются 46 домов в городе Тулуне.
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"Военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта, всего отсыпано 4 тысячи кубических метров, восстановлено пять поврежденных участков, два из них – сверх плана по просьбе администрации города Тулуна. Кроме того, по просьбе местных органов власти подготовлена еще одна площадка для отсыпки грунта", - приводятся в сообщении слова начальника материально-технического отдела управления железнодорожных войск ЦВО Олега Непипенко.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.
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