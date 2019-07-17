В пострадавшем от паводка Тулуне восстановили защитную дамбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа восстановили поврежденные участки земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек. На текущий момент подтопленными остаются 46 домов в городе Тулуне.

"Военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта, всего отсыпано 4 тысячи кубических метров, восстановлено пять поврежденных участков, два из них – сверх плана по просьбе администрации города Тулуна. Кроме того, по просьбе местных органов власти подготовлена еще одна площадка для отсыпки грунта", - приводятся в сообщении слова начальника материально-технического отдела управления железнодорожных войск ЦВО Олега Непипенко.