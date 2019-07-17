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РИА Новости

Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственная Дума РФ в среду ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.
"Федеральным законом ратифицируется Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанная 9 июня 2017 года в городе Астане на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Конвенцией впервые в международном праве создана юридическая основа для эффективного сотрудничества государств-участников Конвенции... в целях противодействия идеологии и практике экстремизма", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
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В частности, Конвенцией определено содержание таких понятий и терминов, как "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму". Конвенция также устанавливает основные принципы сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предлагает перечень мер по противодействию экстремизму, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.
"Кроме того, Конвенцией определены перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность..., и меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности..., а также регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и оказания компетентными органами Сторон взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения Конвенции", - говорится в документе.
Подчеркивается, что реализация Конвенции не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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