Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

"Кроме того, Конвенцией определены перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность..., и меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности..., а также регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и оказания компетентными органами Сторон взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения Конвенции", - говорится в документе.