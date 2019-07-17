Врачи рассказали, почему необходимо лечить молочные зубы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, заявили в подмосковном Министерстве здравоохранения.

"Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные", — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

По его словам, они так же подвержены разрушению, кариесу и другим болезням.