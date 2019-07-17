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РИА Новости

Врачи рассказали, почему необходимо лечить молочные зубы

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРабота детской областной стоматологии
Работа детской областной стоматологии
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Работа детской областной стоматологии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, заявили в подмосковном Министерстве здравоохранения.
"Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные", — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.
По его словам, они так же подвержены разрушению, кариесу и другим болезням.
Стоматолог добавил, что заболевания молочных зубов могут привести к преждевременному удалению зуба, что, в свою очередь, скажется на формировании неправильного прикуса и появлении дефектов речи.
Cтоматологический кабинет
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