Врачи рассказали, почему необходимо лечить молочные зубы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, заявили в подмосковном Министерстве здравоохранения.
"Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные", — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.
По его словам, они так же подвержены разрушению, кариесу и другим болезням.
Стоматолог добавил, что заболевания молочных зубов могут привести к преждевременному удалению зуба, что, в свою очередь, скажется на формировании неправильного прикуса и появлении дефектов речи.
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