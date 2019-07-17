Аксенов потребовал пресечь нелегальные перевозки на границе с Украиной

"С точки зрения безопасности на границе, что там кому что передает, вообще непонятно. Одна группа перевозчиков в Херсонской области привозит людей (к границе), другая встречает. Нужно с границы возить людей, это 100%, нужно, чтобы были рейсы, это должно быть легально. Легализуйте этот процесс", - сказал Аксенов на выездном совещании в Черноморском районе на западе Крыма.