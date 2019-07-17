Аксенов потребовал пресечь нелегальные перевозки на границе с Украиной

ПОСЕЛОК ЧЕРНОМОРСКОЕ (Крым), 17 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал пресечь нелегальные пассажирские перевозки на границе с Украиной.
"С точки зрения безопасности на границе, что там кому что передает, вообще непонятно. Одна группа перевозчиков в Херсонской области привозит людей (к границе), другая встречает. Нужно с границы возить людей, это 100%, нужно, чтобы были рейсы, это должно быть легально. Легализуйте этот процесс", - сказал Аксенов на выездном совещании в Черноморском районе на западе Крыма.
По его словам, возле пограничных пунктов должны появиться автостанции.
"Пограничники нам готовы в этой ситуации помогать. Видеокамеры полностью на это место направить. Все номера транспортных средств (занимающиеся нелегальными пассажирскими перевозки – ред.), которые выявлены, я завтра передам в правоохранительные органы. Там из них значительная часть на украинских номерах катается, и всем до лампочки", - сказал Аксенов.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.