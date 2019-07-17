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РИА Новости

В Минске начались переговоры всех рабочих подгрупп по Донбассу

Вчера, 14:03
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
ДОНЕЦК/МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Все рабочие подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе начали переговоры в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в МИД ДНР сообщили, что подгруппы по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности начали переговоры в Минске. Также в среду состоится встреча контактной группы.
Вид города Минска
Вчера, 11:49
В Минске приступили к переговорам три подгруппы по Донбассу
"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В пресс-службе МИД Белоруссии также сообщили о проходящих в среду переговорах подгрупп по Донбассу. "В Минске начали работу рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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