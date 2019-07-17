В Минске начались переговоры всех рабочих подгрупп по Донбассу

ДОНЕЦК/МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Все рабочие подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе начали переговоры в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в МИД ДНР сообщили, что подгруппы по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности начали переговоры в Минске. Также в среду состоится встреча контактной группы.

"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В пресс-службе МИД Белоруссии также сообщили о проходящих в среду переговорах подгрупп по Донбассу. "В Минске начали работу рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.