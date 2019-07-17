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РИА Новости

Португалия приостановила выдачу виз иранцам

Вчера, 13:51
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МИД Португалии заявил, что выдача виз гражданам Ирана приостановлена в связи с проведением строительных работ в португальском консульстве в Тегеране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее о приостановке выдачи виз заявил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва, сославшись на соображения безопасности, однако не представив каких-либо деталей.
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Как отметили в португальском МИД, проведение строительных работ необходимо для укрепления безопасности в здании. Приостановление выдачи виз не связано с оценкой условий безопасности в Иране и не имеет политических мотивов, подчеркнули в ведомстве.
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