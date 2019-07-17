Второй из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написал явку с повинной

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ России написал явку с повинной и признал вину, следует из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов.

Среди перечисленных судьей материалов оказались "явки с повинной Маргиева и Власова".

О Власове известно, что он оперативник управления "К", где служит уже 3,5 года. В отличие от Маргиева, помещенного под домашний арест, Власов находится в СИЗО. Где именно служит Маргиев, не уточняется.

Как следует из оглашенных в суде материалов, потерпевшим по делу проходит некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и отобрали борцы с преступностью, полагает следствие.