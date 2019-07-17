Второй из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написал явку с повинной

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ России написал явку с повинной и признал вину, следует из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов.
Среди перечисленных судьей материалов оказались "явки с повинной Маргиева и Власова".
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О Власове известно, что он оперативник управления "К", где служит уже 3,5 года. В отличие от Маргиева, помещенного под домашний арест, Власов находится в СИЗО. Где именно служит Маргиев, не уточняется.
Как следует из оглашенных в суде материалов, потерпевшим по делу проходит некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и отобрали борцы с преступностью, полагает следствие.
Всего по этому громкому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое под домашним арестом. По информации РБК, среди задержанных четыре бойца элитных отрядов спецназа "Альфа" и "Вымпел", два офицера управления "К" и сотрудник Академии ФСБ.