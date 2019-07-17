Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:41Z
https://ria.ru/20190717/1556610455.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155661/18/1556611838_0:183:3313:2047_1036x0_80_0_0_0cafd9f42cf2aea8f0db017a6ba83634.jpg
РИА Новости

Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам

Вчера, 13:41
2304
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест ещё семи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.
"Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
16 июля, 16:41
Москалькова и Денисова наметили дорожную карту помощи задержанным гражданам
20001283
Обсудить 7
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Её задача должна быть -защищать граждан России, а не оправдывать преступные действия бандитов Украины!!!
17 июля, 13:53
tturab2000
3400000
Гражданка Москалькова, займитесь правами наших, Российских граждан!
17 июля, 14:46
cchrysler600
1200000
Рекомендуем
Открытие пункта пропуска в Калининградской области на границе с Польшей
Польские таможенники четыре часа вынимали сигареты из автомобиля россиянина
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Лента
новостей
Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Посол США прокомментировал ситуацию с визами для учителей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Аксенов потребовал пресечь нелегальные перевозки на границе с Украиной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Лента новостейМолния