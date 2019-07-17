Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам

"Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".