В Омске завершили долгострой хирургического корпуса горбольницы

ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Хирургический стационар детского больничного городка в Омске, реконструкция которого растянулась на долгих семь лет, в среду ввели в эксплуатацию с участием губернатора региона Александра Буркова, сообщает областное правительство.

Полностью обновленный шестиэтажный хирургический корпус городской детской клинической больницы №3 примет маленьких пациентов уже 1 августа 2019 года. В результате реконструкции сооружения 1960-х годов постройки функции медучреждения значительно расширились. Над пятиэтажным зданием был надстроен еще один этаж, проложен подземный переход от операционного корпуса до хирургического стационара. Система вентиляции теперь отвечает современным требованиям к микроклимату в медицинском учреждении.

"Важно, чтобы таких долгостроев в дальнейшем не было на территории региона. За этот долгострой и еще ряд таких же проблемных объектов уже пострадал не один руководитель. Отговорки неприемлемы, тем более, когда деньги на объект есть. Затраты на хирургический корпус составили 750 миллионов рублей. Пришлось жестко контролировать и заставлять людей исполнять свои обязательства", - приводятся в сообщении слова Буркова.

В пресс-службе отметили, что процесс завершения реконструкции этого социально значимого объекта, как и других долгостроев, работы на которых были начаты под руководством предшественников Буркова, губернатор держит под личным контролем. Так, в марте на левобережье Омска была сдана поликлиника на тысячу посещений в смену, а в среду открыт хирургический корпус детского больничного городка, который уже получил лицензию и с 1 августа примет первых маленьких пациентов.

"Этого момента стоило ждать шесть лет. Людям будет приятно зайти в чистые, светлые, просторные помещения, специалисты будут работать на новом современном оборудовании. Наша больница никогда не имела компьютерного томографа. Теперь он у нас появился. Плюс отделение лучевой диагностики дополнилось цифровым рентгеновским аппаратом, передвижным рентгенологическим аппаратом, цифровым дентографом. Операционная наполнена современным наркозно-дыхательным оборудованием, есть эндоскопические стойки для проведения операций у детей, операционные столы. Всего достаточно - и пространства, и оборудования, чтобы работать", - сказал в свою очередь главврач больницы Андрей Сухарев.

Городская детская клиническая больница №3 является самым крупным детским многопрофильным стационаром за Уралом, оказывающим медицинскую помощь детям по восьми хирургическим профилям: абдоминальная хирургия, детская урология-андрология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, торакальная хирургия, гнойная хирургия, плановая и неотложная хирургии. Это единственный в регионе многопрофильный стационар, оказывающий круглосуточную экстренную и неотложную медицинскую помощь детям.