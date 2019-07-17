Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon, в ходе которого изучит совмещение ею функций торговой площадки и ритейлера и оценит, не нарушает ли компания правила конкуренции ЕС использованием данных от независимых ритейлеров, говорится в сообщении ЕК.

"Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы", - говорится в сообщении.

Европейские потребители все чаще совершают покупки в интернете, в результате чего конкуренция в розничной торговле усилилась, и граждане получили больше выбора и более выгодные цены, отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, слова которой приводятся в сообщении.