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РИА Новости

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon, в ходе которого изучит совмещение ею функций торговой площадки и ритейлера и оценит, не нарушает ли компания правила конкуренции ЕС использованием данных от независимых ритейлеров, говорится в сообщении ЕК.
"Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы", - говорится в сообщении.
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Эксперт о поддержке допналога для Facebook, Google и Amazon: сыграли эмоцииСогласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев и жителей США выступают за дополнительное обложение налогом Facebook, Google и Amazon. Однако эксперт Александр Абрамов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что это решит проблему их монополизма на рынке.
Европейские потребители все чаще совершают покупки в интернете, в результате чего конкуренция в розничной торговле усилилась, и граждане получили больше выбора и более выгодные цены, отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, слова которой приводятся в сообщении.
"Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения. Поэтому я решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве торговой площадки и ритейлера для того, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС", - заявила еврокомиссар.
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ЕврокомиссияAmazon.com, Inc.ЕвропаЭкономика
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