В подписях кандидатов в депутаты МГД нашли почти десять тысяч "призраков"

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Почти 10 тысяч "призраков", несуществующих избирателей, нашли в подписях 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Подписи с недействительными паспортными данными, несуществующие избиратели, "призраки" по 13 кандидатам – 9764 подписи. Почти окружной районный центр. Лидеры: Яшин – 185, Соболь – 268, дальше старший Гудков отличился – 1051 , Соловьев - 1791. Лидер вообще Бабушкин с большой фантазией – 2845", - сказал Горбунов.

Ранее глава Мосгоризбиркома подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали. А председатель комиссии Валентин Горбунов сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.