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РИА Новости

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы (ССГ) Вилберта Паулиссена.
По его словам, в рамках расследования предпринимаются новые шаги. Паулиссен также подчеркнул, что такое развитие событий "обнадеживает".

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
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MH17. РасследованиеВ мире
Популярные комментарии
Прошло 5 лет. Нидерланды не нашли ни украинских диспетчеров, ни украинских летчиков-истребителей, летавших в тот день. Зато внезапно нашли новых свидетелей. Действительно, редкостный... цинизм!
17 июля, 14:01
ss.hichnik
164210010
Долго роль учили. Сценарий сильно запутанный.
17 июля, 13:40
vvab6
12180009
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