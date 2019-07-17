Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает газета Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы (ССГ) Вилберта Паулиссена.

По его словам, в рамках расследования предпринимаются новые шаги. Паулиссен также подчеркнул, что такое развитие событий "обнадеживает".

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.