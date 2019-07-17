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РИА Новости

В России около 68% работы по дому выполняется женщинами, показал опрос

Вчера, 13:27
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Около 68% работы по дому (уборка, приготовление пищи, мытье посуды, стирка белья) в России выполняется женщинами, при этом на европейских женщин приходится 76% домашних хлопот, такой вывод делается в исследовании компании Indesit.
Международное исследование проведено агентством Kantar TNS по заказу Indesit в рамках социальной кампании #ЛучшеВместе. Оно основано на данных опроса 4 тысяч респондентов в России, Великобритании и Франции.
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"Результаты исследования подтвердили основные стереотипы о распределении домашних обязанностей. В России и Европе женщины заняты, в основном, самыми трудоемкими делами (уборкой, приготовлением пищи, мытьем посуды, стиркой белья и т.д.). Так, россиянки выполняют 68% от всей работы по дому. А женщины из Европы отвечают за 76% домашних хлопот", - говорится в документе.
Согласно исследованию, 73% россиянок считают себя ответственными за ведение хозяйства, доля француженок, утверждающих, что они самостоятельно решают бытовые проблемы, составляет 84%, а жительниц Великобритании - 85%. Опрашиваемые мужчины из трех стран без помощи супруги выполняют такие задачи, как: вынос мусора, починка автомобиля и стрижка газона. Около 52% опрошенных россиян считают, что они вместе с супругой поддерживают порядок в доме, и только 25% женщин согласны с мнением своих мужей.
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Большинство опрошенных привыкли обсуждать задачи по дому с членами семьи - около 92% респондентов поднимают вопросы по распределению домашних дел по мере поступления, не обговаривая их заранее. Во Франции и Великобритании около 34% пар младше 35 лет закрепляют конкретные обязанности друг за другом в начале совместной жизни, а люди старше 40 лет договариваются о распределении домашних обязанностей только по мере необходимости.
Порядка 27% респондентов из России хотели бы, чтобы партнер принимал более активное участие в работе по дому, а 10% россиянок признались, что они сами выполняют всю домашнюю работу. В Великобритании 42% женщин считают, что выполняют всю работу в одиночку. Во Франции 50% француженок пожаловались, что все домашние хлопоты лежат только на них.
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